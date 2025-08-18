Santos vence Palmeiras após falha de goleira no Paulistão Feminino Partida na Arena Barueri termina com vitória santista por 1 a 0 Paulistão Feminino|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 16h12 (Atualizado em 18/08/2025 - 16h12 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Santos vence Palmeiras por 1 a 0 no Paulistão Feminino.

Gol da vitória foi marcado pela zagueira Pardal aos 4 minutos do primeiro tempo.

Palmeiras não conseguiu converter suas oportunidades em gol durante a partida.

Amanda Gutierrez quase empatou, mas perdeu uma chance crucial nos minutos finais.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0 na Arena Barueri, em partida válida pela sexta rodada do Paulistão Feminino. Com este resultado, o Santos se aproxima do G4 com oito pontos, enquanto o Palmeiras permanece em terceiro lugar com dez pontos.

O único gol do jogo foi marcado logo aos quatro minutos do primeiro tempo pela zagueira Pardal. Ela aproveitou uma falha da goleira Tainá após cobrança de falta de Larissa Vasconcelos para abrir o placar. Apesar das tentativas do Palmeiras de reagir durante a primeira etapa, não conseguiram converter suas oportunidades em gol.

No segundo tempo, Amanda Gutierrez entrou em campo para o Palmeiras e quase empatou ao acertar um chute no travessão. No entanto, perdeu uma chance crucial nos minutos finais, garantindo a vitória para o Santos.

Qual foi o resultado da partida entre Santos e Palmeiras no Paulistão Feminino?

O Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0.

‌



Quem marcou o gol da vitória do Santos e em que minuto do jogo?

A zagueira Pardal marcou o único gol do jogo logo aos quatro minutos do primeiro tempo.

Como o Palmeiras tentou reagir após o gol do Santos?

O Palmeiras tentou reagir durante a primeira etapa, mas não conseguiu converter suas oportunidades em gol.

‌



Qual foi a performance de Amanda Gutierrez durante a partida?

Amanda Gutierrez quase empatou o jogo ao acertar um chute no travessão, mas perdeu uma chance crucial nos minutos finais.

