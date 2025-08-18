Santos vence Palmeiras após falha de goleira no Paulistão Feminino
Partida na Arena Barueri termina com vitória santista por 1 a 0
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0 na Arena Barueri, em partida válida pela sexta rodada do Paulistão Feminino. Com este resultado, o Santos se aproxima do G4 com oito pontos, enquanto o Palmeiras permanece em terceiro lugar com dez pontos.
O único gol do jogo foi marcado logo aos quatro minutos do primeiro tempo pela zagueira Pardal. Ela aproveitou uma falha da goleira Tainá após cobrança de falta de Larissa Vasconcelos para abrir o placar. Apesar das tentativas do Palmeiras de reagir durante a primeira etapa, não conseguiram converter suas oportunidades em gol.
No segundo tempo, Amanda Gutierrez entrou em campo para o Palmeiras e quase empatou ao acertar um chute no travessão. No entanto, perdeu uma chance crucial nos minutos finais, garantindo a vitória para o Santos.
Qual foi o resultado da partida entre Santos e Palmeiras no Paulistão Feminino?
O Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0.
Quem marcou o gol da vitória do Santos e em que minuto do jogo?
A zagueira Pardal marcou o único gol do jogo logo aos quatro minutos do primeiro tempo.
Como o Palmeiras tentou reagir após o gol do Santos?
O Palmeiras tentou reagir durante a primeira etapa, mas não conseguiu converter suas oportunidades em gol.
Qual foi a performance de Amanda Gutierrez durante a partida?
Amanda Gutierrez quase empatou o jogo ao acertar um chute no travessão, mas perdeu uma chance crucial nos minutos finais.
Veja também
Amanda Gutierres entrou no segundo tempo, mas não evitou derrota das Palestrinas no clássico válido pelo Paulistão Feminino; veja os melhores momentos
Paulistão Feminino playlist
1/12
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!