Corinthians x Palmeiras | Ao vivo com imagens Paulistão Feminino 2025 | R7 Esportes

RECORD NEWS transmite segundo jogo da final do Paulistão Feminino entre Corinthians e Palmeiras

No próximo domingo (14), Brabas e Palestrinas se enfrentam na disputa pelo título de campeãs; time alviverde se saiu melhor na partida de ida com goleada

Paulistão Feminino|Do R7

Corinthians e Palmeiras duelam no segundo jogo da final do Paulistão Feminino neste domingo (14). A RECORD NEWS transmite ao vivo a partir das 9h30 a disputa pela taça do campeonato. As Brabas precisam de uma virada histórica para serem campeãs, após a goleada das Palestrinas por 5 a 1 na partida de ida.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

