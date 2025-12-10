RECORD NEWS transmite segundo jogo da final do Paulistão Feminino entre Corinthians e Palmeiras

Corinthians e Palmeiras duelam no segundo jogo da final do Paulistão Feminino neste domingo (14). A RECORD NEWS transmite ao vivo a partir das 9h30 a disputa pela taça do campeonato. As Brabas precisam de uma virada histórica para serem campeãs, após a goleada das Palestrinas por 5 a 1 na partida de ida.



