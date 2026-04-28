RECORD NEWS transmite o Paulistão Feminino 2026 a partir de 6 de maio

O Paulistão Feminino 2026 estreia na RECORD NEWS no dia 6 de maio, a partir das 19h45. Corinthians, Ferroviária, Mirassol, Palmeiras, RB Bragantino, Santos, São Paulo e Taubaté lutarão pelo título de um dos maiores torneios estaduais de futebol.



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