RECORD NEWS transmite o Paulistão Feminino 2026 a partir de 6 de maio
Oito equipes disputam o título do principal estadual do país
O Paulistão Feminino 2026 estreia na RECORD NEWS no dia 6 de maio, a partir das 19h45. Corinthians, Ferroviária, Mirassol, Palmeiras, RB Bragantino, Santos, São Paulo e Taubaté lutarão pelo título de um dos maiores torneios estaduais de futebol.
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