Corinthians x Palmeiras | Ao vivo com imagens Paulistão Feminino 2025 | R7 Esportes

Melhores momentos: Palmeiras goleia Corinthians no primeiro jogo da final do Paulistão Feminino

Gols foram marcados por Brena (2), Amanda Gutierres, Raíssa Bahia e Fê Palermo; Pati Maldaner marcou contra e fez o único gol das Brabas

Paulistão Feminino|Do R7

Neste domingo (7), o Palmeiras goleou o Corinthians na primeira partida da final do Paulistão Feminino. Os gols das Palestrinas foram marcados por Brena (2), Amanda Gutierres, Raíssa Bahia e Fê Palermo. O único gol das Brabas foi marcado contra, pela zagueira Pati Maldaner. Assista aos melhores momentos!

