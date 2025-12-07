Melhores momentos: Palmeiras goleia Corinthians no primeiro jogo da final do Paulistão Feminino

Neste domingo (7), o Palmeiras goleou o Corinthians na primeira partida da final do Paulistão Feminino. Os gols das Palestrinas foram marcados por Brena (2), Amanda Gutierres, Raíssa Bahia e Fê Palermo. O único gol das Brabas foi marcado contra, pela zagueira Pati Maldaner. Assista aos melhores momentos!



