Brasil amplia exportações de cana e gergelim para novos mercados Possíveis parcerias em biotecnologia e consultoria surgem com novas exportações Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 15h30 (Atualizado em 12/08/2025 - 15h30 )

O Ministério da Agricultura e Pecuária anunciou a abertura de novos mercados para produtos brasileiros, com a exportação de mudas de cana-de-açúcar para a Guatemala e gergelim para a África do Sul. Essa expansão representa oportunidades significativas para o setor privado brasileiro em biotecnologia e serviços de consultoria.

Em 2024, o Brasil exportou cerca de US$ 249 milhões em produtos agropecuários para a Guatemala. Para a África do Sul, as exportações atingiram aproximadamente US$ 635 milhões no mesmo ano. No ano anterior, as exportações totais de gergelim pelo Brasil somaram mais de US$ 348 milhões.

