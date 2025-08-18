Brasil enfrenta desafios no agronegócio com tarifas dos EUA
Professor Roberto Rodrigues sugere negociações intensas e abertura de novos mercados
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O agronegócio brasileiro está sob pressão devido ao aumento dos custos de produção, taxas de juros elevadas e tarifas impostas pelos Estados Unidos. Roberto Rodrigues, ex-ministro da agricultura e professor emérito da FGV Agro, destaca que enfrentar esses desafios requer negociações persistentes e a busca por novos mercados.
Rodrigues enfatiza a necessidade de o Brasil diversificar suas relações comerciais além dos principais compradores atuais — China, União Europeia e Estados Unidos — explorando oportunidades em regiões como Oriente Médio, Índia e Mercosul para garantir o crescimento do setor agrícola.
Ele também menciona uma medida provisória do governo brasileiro que disponibiliza R$ 30 bilhões para empresas afetadas pelas tarifas, mas ressalta a importância de critérios claros e rapidez na implementação para sua eficácia.
Além disso, Rodrigues aborda o papel crucial das cooperativas durante crises econômicas, afirmando que elas são essenciais para a inclusão social e econômica dos pequenos produtores no Brasil. Ele explica que, enquanto subsídios governamentais sustentam pequenos produtores em países desenvolvidos, no Brasil essa função é desempenhada pelas cooperativas.
Quais são os principais desafios enfrentados pelo agronegócio brasileiro atualmente?
O agronegócio brasileiro enfrenta aumento dos custos de produção, taxas de juros elevadas e tarifas impostas pelos Estados Unidos.
O que sugere o professor Roberto Rodrigues para superar esses desafios?
Roberto Rodrigues sugere negociações persistentes e a busca por novos mercados, além da diversificação das relações comerciais do Brasil.
Qual é a importância das cooperativas no contexto atual do agronegócio brasileiro?
Rodrigues afirma que as cooperativas são essenciais para a inclusão social e econômica dos pequenos produtores, especialmente em crises econômicas.
Como o governo brasileiro está apoiando as empresas afetadas pelas tarifas?
O governo brasileiro disponibiliza R$ 30 bilhões para empresas afetadas pelas tarifas, mas é importante que haja critérios claros e rapidez na implementação dessa medida.
Veja também
Professor Roberto Rodrigues destaca que custos de produção altos e preços agrícolas menores configuram uma verdade "tragédia"
Record News Rural playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!