Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Estados Unidos


Brasil enfrenta desafios no agronegócio com tarifas dos EUA

Professor Roberto Rodrigues sugere negociações intensas e abertura de novos mercados

Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • O agronegócio brasileiro enfrenta pressão com aumento dos custos de produção e tarifas dos EUA.
  • Roberto Rodrigues sugere a necessidade de negociações intensas e diversificação de mercados.
  • O governo brasileiro disponibilizou R$ 30 bilhões para empresas afetadas, mas é necessário critérios claros para eficácia.
  • Cooperativas são essenciais para a inclusão social e econômica dos pequenos produtores no Brasil.

 

O agronegócio brasileiro está sob pressão devido ao aumento dos custos de produção, taxas de juros elevadas e tarifas impostas pelos Estados Unidos. Roberto Rodrigues, ex-ministro da agricultura e professor emérito da FGV Agro, destaca que enfrentar esses desafios requer negociações persistentes e a busca por novos mercados.

Rodrigues enfatiza a necessidade de o Brasil diversificar suas relações comerciais além dos principais compradores atuais — China, União Europeia e Estados Unidos — explorando oportunidades em regiões como Oriente Médio, Índia e Mercosul para garantir o crescimento do setor agrícola.

Ele também menciona uma medida provisória do governo brasileiro que disponibiliza R$ 30 bilhões para empresas afetadas pelas tarifas, mas ressalta a importância de critérios claros e rapidez na implementação para sua eficácia.

Além disso, Rodrigues aborda o papel crucial das cooperativas durante crises econômicas, afirmando que elas são essenciais para a inclusão social e econômica dos pequenos produtores no Brasil. Ele explica que, enquanto subsídios governamentais sustentam pequenos produtores em países desenvolvidos, no Brasil essa função é desempenhada pelas cooperativas.


Quais são os principais desafios enfrentados pelo agronegócio brasileiro atualmente?

O agronegócio brasileiro enfrenta aumento dos custos de produção, taxas de juros elevadas e tarifas impostas pelos Estados Unidos.

O que sugere o professor Roberto Rodrigues para superar esses desafios?

Roberto Rodrigues sugere negociações persistentes e a busca por novos mercados, além da diversificação das relações comerciais do Brasil.


Qual é a importância das cooperativas no contexto atual do agronegócio brasileiro?

Rodrigues afirma que as cooperativas são essenciais para a inclusão social e econômica dos pequenos produtores, especialmente em crises econômicas.

Como o governo brasileiro está apoiando as empresas afetadas pelas tarifas?

O governo brasileiro disponibiliza R$ 30 bilhões para empresas afetadas pelas tarifas, mas é importante que haja critérios claros e rapidez na implementação dessa medida.

Veja também


Professor Roberto Rodrigues destaca que custos de produção altos e preços agrícolas menores configuram uma verdade "tragédia"

Record News Rural playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.