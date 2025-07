Carne sustentável do Pantanal se destaca no Brasil Mato Grosso do Sul avança em pecuária sustentável com apoio governamental Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 16h39 (Atualizado em 07/07/2025 - 16h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carne sustentável do Pantanal ganha espaço e se torna referência no Brasil

O Mato Grosso do Sul se tornou um exemplo de qualidade na produção de gado no Brasil, impulsionado pelo protocolo de carne sustentável e orgânica do Pantanal. Essa iniciativa, desenvolvida pelo governo estadual em parceria com a ABPO (Associação Pantaneira de Pecuária Orgânica e Sustentável), já distribuiu mais de R$ 63 milhões em incentivos aos produtores locais.

Leonardo de Barros, diretor da ABPO, explicou em entrevista à RECORD News Rural que o projeto, iniciado há mais de duas décadas, visa certificar a produção pantaneira, reconhecida por manter 86% da vegetação nativa intacta. Ele afirma que a certificação orgânica foi a primeira conquista significativa, impulsionada por parcerias mercadológicas duradouras e estudos da Embrapa Pantanal.

O protocolo criado pela ABPO foi apresentado ao governo estadual, que decidiu premiar a pecuária sustentável com incentivos fiscais de ICMS. Além disso, a associação comercializa a carne com marcas próprias no mercado, fortalecendo a posição dos produtores locais.

Assista ao vídeo - Carne sustentável do Pantanal ganha espaço e se torna referência no Brasil

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!