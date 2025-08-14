Demanda impulsiona variações nos preços do arroz em casca
Cepea aponta restrição na oferta enquanto vendedores aguardam melhores condições
Os preços do arroz em casca têm variado recentemente devido à demanda. Em algumas regiões, houve aumento nos valores impulsionado pela reposição de estoques por varejistas e atacadistas. Em outras áreas, a oferta superou a procura, causando queda nos preços.
Segundo o levantamento do Cepea, muitos vendedores estão restringindo a oferta à espera de cotações mais vantajosas. A queda na taxa de câmbio limitou as exportações e reduziu a liquidez no mercado interno. Intervenções governamentais para compra de produtos são esperadas, mas seus efeitos devem ser sentidos apenas a médio prazo.
Veja também
Fatores climáticos afetaram o desenvolvimento e a produtividade das plantas, derrubando o desempenho das lavouras
Record News Rural playlist
1/19
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!