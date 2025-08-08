Desafios do café solúvel brasileiro com tarifas dos EUA Brasil busca manter competitividade em meio a tarifas adicionais Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 16h30 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h30 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A imposição de tarifas adicionais pelos EUA impacta o setor de café solúvel brasileiro.

Estados Unidos são responsáveis por 19% das exportações de café brasileiro, enfrentando tarifas de até 50%.

Possibilidade de perda de mercado para outros países com tarifas menores e crescente competição na Ásia.

Expectativa otimista da ABICS sobre negociações para reduzir tarifas e manter competitividade.

A recente imposição de tarifas adicionais pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros afeta significativamente o setor de café solúvel. Aguinaldo Lima, diretor-executivo da Associação Brasileira de Café Solúvel (ABICS), destacou a importância do mercado americano para as exportações brasileiras.

Historicamente, os Estados Unidos são um dos maiores compradores de café brasileiro, representando cerca de 19% das exportações totais do setor. A nova tarifa adicional de 40%, somada a uma já existente de 10%, totaliza uma carga de 50% sobre o produto, comprometendo a competitividade do café solúvel brasileiro no mercado americano.

Lima expressou preocupações sobre a possibilidade de outros países ganharem espaço devido às tarifas menores aplicadas aos seus produtos. Além disso, a crescente demanda por café solúvel em mercados asiáticos intensifica a competição global. A falta de acordos comerciais abrangentes do Brasil com outros países agrava a situação, dificultando o redirecionamento das exportações para novos mercados.

Apesar das dificuldades impostas pelas tarifas, Aguinaldo Lima mantém uma expectativa otimista quanto à possibilidade de negociações que possam reduzir essas taxas e preservar a posição do Brasil como um dos principais fornecedores no mercado norte-americano.

Com as tarifas, EUA podem perder cerca de 8 milhões de sacas de café; segundo Aguinaldo Lima, não há fornecedores que possam suprir essa quantidade

