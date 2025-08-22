Exportação de carne bovina do Brasil cresce apesar das tarifas dos EUA
Em agosto de 2025, embarques diários superam 12 mil toneladas; cotações internas seguem pressionadas
A exportação de carne bovina do Brasil aumentou significativamente em agosto de 2025, atingindo uma média diária de 12.300 toneladas. Este crescimento ocorreu apesar das barreiras tarifárias impostas pelos Estados Unidos, representando um aumento de quase 25% em relação ao mesmo mês do ano anterior e superando em 2,5% os resultados de julho, mês recorde de exportações.
No mercado interno, a liquidez típica da segunda quinzena tem pressionado as cotações. De acordo com o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), os negócios para abate permanecem estáveis, com algumas regiões registrando novas altas nos preços.
