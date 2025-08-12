Tarifas dos Estados Unidos apresentam ameaça ao PIB brasileiro Setores como café e madeira enfrentam perdas bilionárias Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 14h00 (Atualizado em 12/08/2025 - 14h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA As tarifas de 50% dos EUA sobre produtos brasileiros podem resultar em uma queda de 0,37% no PIB do Brasil.

O setor do café provavelmente enfrentará perdas de até US$ 2 bilhões devido à dependência das exportações para os EUA.

A indústria madeireira pode perder US$ 1,6 bilhão, enquanto carnes e pescados enfrentam perdas de US$ 1 bilhão e US$ 350 milhões, respectivamente.

O setor de frutas e a construção civil também estão sob pressão, com a necessidade de estratégias para mitigar as perdas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Brasil está sob pressão econômica devido às tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Daniel Vargas, professor da FGV Direito Rio, abordou o tema no programa RECORD NEWS RURAL, apontando para uma expectativa de queda de 0,37% no PIB nacional.

As tarifas afetam setores importantes, como o café, que pode sofrer perdas de até US$ 2 bilhões, já que uma parte significativa das exportações vai para os Estados Unidos. A indústria madeireira enfrenta uma possível perda de US$ 1,6 bilhão devido à sua dependência do mercado norte-americano. Outros setores impactados incluem carne e pescados, com perdas estimadas em US$ 1 bilhão e US$ 350 milhões, respectivamente.

Além disso, o setor de frutas enfrenta desafios devido à falta de capacidade de estocagem e ao tempo necessário para plantio e preparação. Equipamentos de construção civil também são fortemente afetados, com metade da produção destinada aos Estados Unidos resultando em uma perda potencial de US$ 1,5 bilhão. Este cenário exige discussões sobre estratégias para mitigar as perdas e apoiar os setores mais atingidos.

Qual é o impacto das tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre a economia brasileira?

As tarifas estão pressionando a economia brasileira, com a expectativa de uma queda de 0,37% no PIB nacional.

‌



Quais setores brasileiros estão sendo mais afetados pelas tarifas americanas?

Os setores mais afetados incluem o café, com perdas de até US$ 2 bilhões, a indústria madeireira, com uma perda estimada de US$ 1,6 bilhão, além do setor de carne e pescados, que podem enfrentar perdas de US$ 1 bilhão e US$ 350 milhões, respectivamente.

Que desafios adicionais estão enfrentando os setores de frutas e construção civil?

O setor de frutas enfrenta dificuldades devido à falta de capacidade de estocagem e ao tempo necessário para plantio e preparação. Já o setor de construção civil, que tem metade da produção destinada aos Estados Unidos, poderá sofrer uma perda potencial de US$ 1,5 bilhão.

‌



O que deve ser feito para mitigar as perdas nos setores afetados?

É necessário iniciar discussões sobre estratégias para mitigar as perdas e apoiar os setores mais impactados pelas tarifas.

