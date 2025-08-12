Tarifas dos Estados Unidos apresentam ameaça ao PIB brasileiro
Setores como café e madeira enfrentam perdas bilionárias
O Brasil está sob pressão econômica devido às tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Daniel Vargas, professor da FGV Direito Rio, abordou o tema no programa RECORD NEWS RURAL, apontando para uma expectativa de queda de 0,37% no PIB nacional.
As tarifas afetam setores importantes, como o café, que pode sofrer perdas de até US$ 2 bilhões, já que uma parte significativa das exportações vai para os Estados Unidos. A indústria madeireira enfrenta uma possível perda de US$ 1,6 bilhão devido à sua dependência do mercado norte-americano. Outros setores impactados incluem carne e pescados, com perdas estimadas em US$ 1 bilhão e US$ 350 milhões, respectivamente.
Além disso, o setor de frutas enfrenta desafios devido à falta de capacidade de estocagem e ao tempo necessário para plantio e preparação. Equipamentos de construção civil também são fortemente afetados, com metade da produção destinada aos Estados Unidos resultando em uma perda potencial de US$ 1,5 bilhão. Este cenário exige discussões sobre estratégias para mitigar as perdas e apoiar os setores mais atingidos.
