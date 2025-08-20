Impacto econômico: tarifa dos EUA ameaça setor de mel no Brasil Tarifa de 50% pode gerar prejuízo de R$290 milhões e afetar apicultores Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 14h51 (Atualizado em 20/08/2025 - 14h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Setor de mel no Brasil enfrenta prejuízo de R$290 milhões devido a tarifa de 50% imposta pelos EUA.

Os Estados Unidos são o principal destino das exportações brasileiras de mel, representando 85% do mercado.

Medida pode afetar a renda de apicultores, com 80% do valor das exportações indo para os produtores rurais.

Aproximadamente 300 mil apicultores ativos no Brasil dependem da apicultura como principal fonte de renda.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O setor de mel no Brasil enfrenta um possível prejuízo de R$290 milhões até o final do ano devido à nova tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos. Esse país é o principal destino das exportações brasileiras de mel, representando cerca de 85% do mercado. Antes mesmo da aplicação da nova tarifa, as exportações já haviam diminuído pela metade.

Renato Azevedo, presidente da Associação Brasileira dos Exportadores de Mel (ABEMEL), destacou que essa medida afeta diretamente a renda dos apicultores brasileiros. Atualmente, cerca de 80% do valor pago pelas exportações é direcionado aos produtores rurais. Azevedo alertou que a nova tarifa coloca em risco toda a cadeia produtiva, composta majoritariamente por pequenas propriedades familiares.

O Brasil conta com aproximadamente 500 mil apicultores, dos quais cerca de 300 mil são considerados ativos e dependem da apicultura como principal fonte de renda. A nova tarifa dos Estados Unidos ameaça a estabilidade financeira dessas famílias, que podem ver suas rendas mensais significativamente reduzidas.

Qual é o impacto da nova tarifa dos EUA sobre o setor de mel no Brasil?

A nova tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos pode gerar um prejuízo de R$290 milhões até o final do ano para o setor de mel no Brasil, onde os EUA representam cerca de 85% do mercado de exportações.

‌



Como essa tarifa afeta os apicultores brasileiros?

Segundo Renato Azevedo, presidente da ABEMEL, a nova tarifa impacta diretamente a renda dos apicultores, uma vez que cerca de 80% do valor das exportações é destinado aos produtores rurais. Isso coloca em risco toda a cadeia produtiva, que é composta majoritariamente por pequenas propriedades familiares.

Quantos apicultores existem no Brasil e quantos são ativos?

O Brasil possui aproximadamente 500 mil apicultores, dos quais cerca de 300 mil são considerados ativos e dependem da apicultura como sua principal fonte de renda.

‌



Quais são as consequências financeiras para as famílias de apicultores devido à tarifa?

A nova tarifa dos Estados Unidos ameaça a estabilidade financeira das famílias de apicultores, que podem ver suas rendas mensais significativamente reduzidas.

Veja também

‌



Campeã mirim na prova dos três tambores, Maria Júlia do Prado Machado sonha em competir na arena mais famosa do país

Record News Rural playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo ‘Foguetinha’: menina de 10 anos se destaca nos rodeios e é promessa para competição de Barretos Evento que destaca inovação no campo reúne agricultores familiares no agreste pernambucano Taxação sobre o mel brasileiro pode gerar um prejuízo estimado em R$ 290 milhões até o fim do ano Volume negociado de açúcar cristal registra alta de quase 60% em agosto Trigo tem redução de 16,7% na área plantada, mas compensa com previsão de aumento de 19% na produção Veto que incluiria norte e noroeste do Rio no mapa do semiárido brasileiro frusta produtores rurais Estoque elevado de soja da safra 24/25 impede valorização do grão no mercado interno Fazenda no interior de Goiás aposta no trabalho compartilhado para a produção de queijo artesanal Alta oferta nas principais regiões produtoras derruba preço do feijão-carioca Brasil precisa negociar até a 'exaustão' e abrir novos mercados para lidar com tarifaço; entenda Demanda aquecida e oferta restrita impulsionam preços dos ovos e da carne de frango Incertezas do tarifaço comprometem ritmo de fechamentos de contratos da laranja Preços da carne bovina e suína seguem em alta em agosto devido à demanda ativa dos compradores Couve-flor roxa? Conheça as verduras coloridas e saudáveis que conquistaram consumidores em Goiás Produção de café no Brasil deve sofrer reajustes negativos devido ao rendimento abaixo do esperado Preços do arroz em casca oscilam no início de agosto devido à variação na demanda Receita com exportação de café bate recorde de US$ 1 bilhão apesar do recuo do volume embarcado Preço da tilápia cai em julho devido à demanda enfraquecida e estoques elevados nas indústrias Preços do açúcar e etanol seguem estáveis no mercado spot paulista, segundo Cepea Carne bovina brasileira bate recorde de exportações em julho, mesmo com tarifaço; entenda o motivo

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!