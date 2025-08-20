Impacto econômico: tarifa dos EUA ameaça setor de mel no Brasil
Tarifa de 50% pode gerar prejuízo de R$290 milhões e afetar apicultores
O setor de mel no Brasil enfrenta um possível prejuízo de R$290 milhões até o final do ano devido à nova tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos. Esse país é o principal destino das exportações brasileiras de mel, representando cerca de 85% do mercado. Antes mesmo da aplicação da nova tarifa, as exportações já haviam diminuído pela metade.
Renato Azevedo, presidente da Associação Brasileira dos Exportadores de Mel (ABEMEL), destacou que essa medida afeta diretamente a renda dos apicultores brasileiros. Atualmente, cerca de 80% do valor pago pelas exportações é direcionado aos produtores rurais. Azevedo alertou que a nova tarifa coloca em risco toda a cadeia produtiva, composta majoritariamente por pequenas propriedades familiares.
O Brasil conta com aproximadamente 500 mil apicultores, dos quais cerca de 300 mil são considerados ativos e dependem da apicultura como principal fonte de renda. A nova tarifa dos Estados Unidos ameaça a estabilidade financeira dessas famílias, que podem ver suas rendas mensais significativamente reduzidas.
