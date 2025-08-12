Oferta de feijão aumenta, mas vendas permanecem lentas Preços caem devido à seletividade dos compradores em busca de qualidade Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 16h00 (Atualizado em 12/08/2025 - 16h00 ) twitter

A terceira safra de feijão elevou a oferta nas regiões de Goiás e Minas Gerais. No entanto, as vendas não acompanharam esse aumento. Segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), os empacotadores realizam reposições gradualmente, influenciando a queda dos preços devido à seletividade dos compradores por lotes de melhor qualidade.

Dados da Secretaria de Comércio Exterior indicam que as exportações em julho foram de 83,44 mil toneladas. No acumulado dos últimos 12 meses, totalizaram 438,69 mil toneladas. Já as importações somaram apenas 16,5 mil toneladas entre agosto do ano passado e julho deste ano.

