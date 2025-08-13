Preços da tilápia caem com demanda fraca e estoques altos Apesar das quedas nos preços internos, as exportações do pescado aumentaram em julho Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 13h51 (Atualizado em 13/08/2025 - 13h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os preços da tilápia caíram em julho devido à demanda enfraquecida e estoques elevados nas indústrias, tendência que continuou no início de agosto. Segundo o CEPEA (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), as principais regiões produtoras registraram quedas. No norte do Paraná, o quilo foi vendido a R$ 8,48, uma redução de 0,32% em comparação à semana anterior. Na região dos Grandes Lagos, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, o preço foi de R$ 7,92, uma queda de 0,04%. Morada Nova de Minas teve a maior redução, de 0,45%.

Apesar dessas quedas nos preços internos, as exportações brasileiras de tilápia aumentaram em julho após três meses de retração. Pesquisadores do CEPEA indicam que esse aumento pode estar relacionado à tentativa das indústrias de exportar antes da aplicação de tarifas pelos Estados Unidos, principal comprador da tilápia brasileira.

Veja também

‌



Pesquisador Thiago Bernardino destaca que países como China e México aumentaram suas compras da proteína do Brasil

Record News Rural playlist 1 / 16 Modo teatro Reproduzindo Carne bovina brasileira bate recorde de exportações em julho, mesmo com tarifaço; entenda o motivo Preço da tilápia cai em julho devido à demanda enfraquecida e estoques elevados nas indústrias Preços do açúcar e etanol seguem estáveis no mercado spot paulista, segundo Cepea Escassez de chuvas prejudica a produção de inhame no agreste pernambucano Preços do milho seguem em queda com exportações em baixa, segundo o Cepea Oferta de feijão cresce, mas preços recuam devido à seletividade dos compradores ‘Expectativa é que haja uma queda no PIB brasileiro’, diz professor sobre tarifaço dos EUA Cana-de-açúcar e gergelim do Brasil ganham espaço nos mercados da Guatemala e África do Sul Exportações de soja do Brasil atingem recorde para o mês de julho Amor no rodeio: locutor Marco Brasil Filho e Rafa Borges compartilham paixão pelo mundo agro Plano de contingência ao tarifaço deve incluir empréstimo subsidiado pelo governo Laranja reage às novas tarifas americanas e registra valorização de 4,61% em agosto Exportações brasileiras de carne suína têm alta de quase 13% no primeiro semestre de 2025 Café brasileiro não pode ser substituído; entenda análise do diretor da Abics Ausência de negociação do tarifaço americano 'impactou de forma negativa' a piscicultura brasileira Lei que restringe pesca predatória auxilia na recuperação de espécies ameaçadas em Goiás

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!