Preços da tilápia caem com demanda fraca e estoques altos
Apesar das quedas nos preços internos, as exportações do pescado aumentaram em julho
Os preços da tilápia caíram em julho devido à demanda enfraquecida e estoques elevados nas indústrias, tendência que continuou no início de agosto. Segundo o CEPEA (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), as principais regiões produtoras registraram quedas. No norte do Paraná, o quilo foi vendido a R$ 8,48, uma redução de 0,32% em comparação à semana anterior. Na região dos Grandes Lagos, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, o preço foi de R$ 7,92, uma queda de 0,04%. Morada Nova de Minas teve a maior redução, de 0,45%.
Apesar dessas quedas nos preços internos, as exportações brasileiras de tilápia aumentaram em julho após três meses de retração. Pesquisadores do CEPEA indicam que esse aumento pode estar relacionado à tentativa das indústrias de exportar antes da aplicação de tarifas pelos Estados Unidos, principal comprador da tilápia brasileira.
