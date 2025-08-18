Logo R7.com
Preços de ovos e frango sobem com demanda aquecida

Baixas temperaturas e datas comemorativas elevam valores no mercado interno

Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Em agosto, o valor dos ovos subiu cerca de 7% nas regiões monitoradas pelo Cepea, impulsionado por um aumento nas vendas e estoques equilibrados. As baixas temperaturas restringiram a oferta, impactando os preços. No segundo trimestre de 2025, a produção de ovos aumentou em relação ao ano anterior.

Os preços da carne de frango também registraram alta no mercado interno devido à demanda doméstica aquecida e ao crescimento das exportações no início do mês. Fatores como o Dia dos Pais e o pagamento de salários no começo do mês contribuíram para esse cenário. Desde que o Brasil se declarou livre da gripe aviária, o preço do frango vivo permanece elevado.

