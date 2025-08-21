Preços do algodão em pluma caem devido à oferta elevada Os valores registrados foram o menor patamar desde novembro de 2024 Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 12h37 (Atualizado em 21/08/2025 - 12h40 ) twitter

Preço do algodão em pluma recua e atinge menor patamar desde novembro de 2024

Os preços do algodão em pluma no Brasil caíram e atingiram o menor patamar desde novembro de 2024, conforme levantamento do CEPEA (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada). A queda é resultado de uma oferta abundante e da pressão dos compradores que oferecem valores menores devido a incertezas internas e dificuldades nas exportações.

De acordo com dados da CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento), a produção nacional de plumas deve crescer 6,3% na safra 2024-2025 comparada à temporada anterior, alcançando quase 4 milhões de toneladas. Este aumento se deve a um crescimento de 7,3% na área cultivada, embora a produtividade média esteja prevista para cair quase 1%, atingindo 1.887 quilos por hectare.

Assista ao vídeo - Preço do algodão em pluma recua e atinge menor patamar desde novembro de 2024

Criação de dorper, raça rústica conhecida por se adaptar bem ao clima, é a aposta do produtor para fidelizar clientes

