Preços do algodão em pluma caem devido à oferta elevada
Os valores registrados foram o menor patamar desde novembro de 2024
Os preços do algodão em pluma no Brasil caíram e atingiram o menor patamar desde novembro de 2024, conforme levantamento do CEPEA (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada). A queda é resultado de uma oferta abundante e da pressão dos compradores que oferecem valores menores devido a incertezas internas e dificuldades nas exportações.
De acordo com dados da CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento), a produção nacional de plumas deve crescer 6,3% na safra 2024-2025 comparada à temporada anterior, alcançando quase 4 milhões de toneladas. Este aumento se deve a um crescimento de 7,3% na área cultivada, embora a produtividade média esteja prevista para cair quase 1%, atingindo 1.887 quilos por hectare.
