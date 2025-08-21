Preços do arroz caem devido a impasse entre produtores e compradores Cepea aponta menor liquidez interna e fatores externos como causas Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 11h56 (Atualizado em 21/08/2025 - 11h56 ) twitter

Redução no preço do arroz pode ser explicada por ‘queda de braço’ entre produtores e compradores

Os preços médios do arroz em casca estão em leve declínio, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). Essa redução é atribuída à menor liquidez interna e a fatores externos como a taxa de câmbio, que diminui a paridade de importação.

O mercado enfrenta um impasse entre compradores e produtores. Indústrias relatam dificuldades na comercialização do arroz beneficiado, com algumas reduzindo os preços de compra enquanto outras preferem utilizar estoques existentes. Paralelamente, alguns produtores mantêm uma postura cautelosa, enquanto outros liberam novos lotes para garantir fluxo de caixa e se preparar para a safra 2025-2026.

