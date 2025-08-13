Preços do etanol e açúcar cristal mantêm estabilidade em São Paulo Demanda enfraquecida resulta em volumes reduzidos de etanol negociados Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 14h00 (Atualizado em 13/08/2025 - 14h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Preços do etanol e açúcar cristal permanecem estáveis no mercado paulista.

Demanda enfraquecida resultou em baixos volumes de etanol hidratado negociados.

Etanol hidratado teve leve aumento de 0,22%, enquanto o anidro subiu 1,95% em agosto.

Aumento de 35,17% nas exportações de açúcar branco contribuiu para a estabilidade dos preços.

Os preços do etanol e do açúcar cristal permanecem estáveis no mercado paulista, conforme dados recentes do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada). A demanda enfraquecida das distribuidoras resultou na negociação de pequenos volumes de etanol hidratado.

Na primeira semana de agosto, o indicador Cepea/Esalq registrou um preço de R$2,6296 por litro para o etanol hidratado em São Paulo, representando um aumento de 0,22% em comparação ao período anterior. Já o etanol anidro teve uma valorização de 1,95%, alcançando R$3,0580 por litro, sem considerar impostos PIS/Cofins.

O açúcar cristal iniciou o mês praticamente estável, com preços variando entre R$119,00 e R$120,00 por saca de 50 kg. As usinas mantiveram preços firmes e limitaram a oferta imediata para pronta entrega, contribuindo para sustentar os valores atuais.

Além disso, as exportações realizadas em julho também influenciaram essa estabilidade. Dados da Secretaria de Comércio Exterior indicam um aumento de 35,17% no volume de açúcar branco exportado pelo Porto de Santos, totalizando 230 mil toneladas.

Qual é a situação atual dos preços do etanol e do açúcar cristal em São Paulo?

Os preços do etanol e do açúcar cristal permanecem estáveis no mercado paulista.

Como a demanda das distribuidoras está impactando o mercado de etanol?

A demanda enfraquecida das distribuidoras resultou na negociação de pequenos volumes de etanol hidratado.

Quais foram os preços do etanol hidratado e anidro na primeira semana de agosto?

O etanol hidratado foi registrado a R$2,6296 por litro, enquanto o etanol anidro alcançou R$3,0580 por litro, ambos sem considerar impostos PIS/Cofins.

O que contribuiu para a estabilização dos preços do açúcar cristal?

As usinas mantiveram preços firmes e limitaram a oferta imediata, além de um aumento de 35,17% nas exportações de açúcar branco pelo Porto de Santos em julho.

