Preços do milho caem devido a exportações lentas, aponta Cepea
Produção recorde pressiona cotações enquanto compradores aguardam desvalorizações
Os embarques de milho para o exterior estão ocorrendo lentamente, resultando em uma queda nos preços no mercado interno. O Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) aponta que a produção recorde da segunda safra brasileira está pressionando as cotações do cereal.
A retração dos compradores domésticos, que aguardam possíveis desvalorizações adicionais, também contribui para a manutenção dos preços baixos. Apesar de fatores como geadas e pragas nas regiões produtoras, a expansão da área cultivada e a melhora na produtividade sustentam as expectativas de uma produção elevada. Os consumidores estão priorizando o recebimento de lotes negociados antecipadamente.
Veja também
Altas temperaturas e o clima seco podem levar a uma perda de 10% a 20% na safra do alimento
Record News Rural playlist
1/14
Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!