Preços do milho caem devido a exportações lentas, aponta Cepea Produção recorde pressiona cotações enquanto compradores aguardam desvalorizações Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 15h40 (Atualizado em 12/08/2025 - 15h40 )

Os embarques de milho para o exterior estão ocorrendo lentamente, resultando em uma queda nos preços no mercado interno. O Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) aponta que a produção recorde da segunda safra brasileira está pressionando as cotações do cereal.

A retração dos compradores domésticos, que aguardam possíveis desvalorizações adicionais, também contribui para a manutenção dos preços baixos. Apesar de fatores como geadas e pragas nas regiões produtoras, a expansão da área cultivada e a melhora na produtividade sustentam as expectativas de uma produção elevada. Os consumidores estão priorizando o recebimento de lotes negociados antecipadamente.

