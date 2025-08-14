Produção de café no Brasil enfrenta revisão negativa por baixa produtividade
Clima desfavorável afeta rendimento do café arábica no Brasil
A produção brasileira de café deve passar por revisões negativas devido ao rendimento abaixo do esperado. Segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), os dados oficiais serão atualizados nos próximos meses.
A colheita do café arábica está próxima da conclusão nas principais regiões produtoras. Em Minas Gerais e São Paulo, produtores relatam que são necessários até 12 saquinhos para formar uma saca beneficiada de 60 quilos, superando a média habitual de 7 a 8 saquinhos.
As condições climáticas adversas, como a falta de chuvas e altas temperaturas durante o outono e inverno de 2024, além da baixa pluviosidade no início de 2025, impactaram negativamente o desenvolvimento das lavouras e a produtividade das plantas.
