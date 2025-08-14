Produção de café no Brasil enfrenta revisão negativa por baixa produtividade Clima desfavorável afeta rendimento do café arábica no Brasil Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 13h42 (Atualizado em 14/08/2025 - 13h42 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A produção de café no Brasil enfrenta revisões negativas devido à baixa produtividade.

Dados do Cepea indicam que as atualizações oficiais ocorrerão nos próximos meses.

Em Minas Gerais e São Paulo, são necessários até 12 saquinhos para formar uma saca de 60 quilos.

Condições climáticas adversas, como falta de chuvas e altas temperaturas, impactaram o rendimento das lavouras.

A produção brasileira de café deve passar por revisões negativas devido ao rendimento abaixo do esperado. Segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), os dados oficiais serão atualizados nos próximos meses.

A colheita do café arábica está próxima da conclusão nas principais regiões produtoras. Em Minas Gerais e São Paulo, produtores relatam que são necessários até 12 saquinhos para formar uma saca beneficiada de 60 quilos, superando a média habitual de 7 a 8 saquinhos.

As condições climáticas adversas, como a falta de chuvas e altas temperaturas durante o outono e inverno de 2024, além da baixa pluviosidade no início de 2025, impactaram negativamente o desenvolvimento das lavouras e a produtividade das plantas.

Qual a expectativa para a produção de café no Brasil nesta safra?

A produção brasileira de café deve passar por revisões negativas devido ao rendimento abaixo do esperado.

Quais regiões estão enfrentando dificuldades na colheita do café arábica?

Minas Gerais e São Paulo são as principais regiões produtoras onde os produtores relatam dificuldades na colheita do café arábica.

Quantos saquinhos são necessários para formar uma saca de café em algumas regiões?

Em algumas regiões, como Minas Gerais e São Paulo, são necessários até 12 saquinhos para formar uma saca beneficiada de 60 quilos, superando a média habitual de 7 a 8 saquinhos.

Quais fatores climáticos estão impactando a produção de café?

As condições climáticas adversas, como a falta de chuvas e altas temperaturas durante o outono e inverno de 2024, além da baixa pluviosidade no início de 2025, impactaram negativamente o desenvolvimento das lavouras e a produtividade das plantas.

