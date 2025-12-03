Safra na Argentina tem expectativa de bater novo recorde O mercado brasileiro segue atento com a expectativa argentina de colher 25,5 milhões de toneladas de trigo

A produção Argentina de trigo foi revisada na semana passada. Com quase 40% da área colhida, a expectativa é colher 25,5 milhões de toneladas, e deixa o mercado brasileiro atento por ser o maior fornecedor de cereal ao Brasil.

Esse volume supera em 1,5 milhão a estimativa anterior. De acordo com pesquisadores do Cepea (Conselho Profissional de Engenharia Agronômica), a safra argentina influencia na queda dos preços no Brasil. Além disso, a desvalorização do dólar frente ao real reforça o movimento de queda no mercado interno.

A média no Paraná, em novembro, foi de R$1.196,69 por tonelada, com uma baixa mensal de 1,6% e anual de 15,9%. Já no Rio Grande do Sul, a média da tonelada foi de R$1.044,82, com um recuo de 8,2% em comparação a outubro do ano passado e de 17,1% em relação a novembro.

