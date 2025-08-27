Logo R7.com
Preço do trigo tem queda em agosto devido à boa safra no Brasil e Argentina

Condições climáticas favoráveis e desvalorização de contratos internacionais reforçaram redução registrada

Record News Rural|Do R7

O preço do trigo registrou queda no mês de agosto, segundo dados do Cepea (Centro Paulista de Estudos em Agronegócio). Com uma boa safra tanto no Brasil, como na Argentina — principal origem do trigo importado pelo país —, o processo de diminuição nos valores foi possível.

Atrelado a esses fatores, o levantamento do órgão também listou a desvalorização de contratos internacionais e a nova safra do Rio Grande do Sul e no Paraná, com condições climáticas favoráveis e controle de doenças, como fundamentais para esse cenário.

