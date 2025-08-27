Preço do trigo tem queda em agosto devido à boa safra no Brasil e Argentina

O preço do trigo registrou queda no mês de agosto, segundo dados do Cepea (Centro Paulista de Estudos em Agronegócio). Com uma boa safra tanto no Brasil , como na Argentina — principal origem do trigo importado pelo país —, o processo de diminuição nos valores foi possível.



Atrelado a esses fatores, o levantamento do órgão também listou a desvalorização de contratos internacionais e a nova safra do Rio Grande do Sul e no Paraná, com condições climáticas favoráveis e controle de doenças, como fundamentais para esse cenário.