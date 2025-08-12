Seca ameaça produção de inhame no agreste pernambucano
Região de Bonito (PE) enfrenta perdas na safra devido à falta de chuvas
A escassez de chuvas no agreste pernambucano está prejudicando a produção de inhame, especialmente em Bonito, conhecida por sua extensa produção do tubérculo. Agricultores locais já preveem uma safra reduzida, com perdas estimadas entre 10% e 20% devido às altas temperaturas e ao clima seco.
Wuambuerg Manoel, agricultor com mais de duas décadas de experiência, relata que a safra anterior foi superior à deste ano devido às condições climáticas desfavoráveis. “De 2024 para 2025 a temperatura foi bastante alta. O que tem diminuído um pouco a nossa expectativa deste ano”, afirma.
Na região, propriedades cultivam principalmente as variedades São Tomé e Cará da Costa, com cerca de 60 mil pés de inhame. O produto é distribuído para estados como Paraíba, Alagoas, Bahia e Rio de Janeiro. A falta de chuvas contrasta com a expectativa média de precipitação de 150 milímetros.
Os agricultores dependem de sistemas de irrigação para manter as plantações, mas o clima ideal requer um equilíbrio entre tempo seco e chuvas na época de colheita para atingir o peso ideal do tubérculo.
