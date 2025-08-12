Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Record News

Seca ameaça produção de inhame no agreste pernambucano

Região de Bonito (PE) enfrenta perdas na safra devido à falta de chuvas

Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • A seca no agreste pernambucano compromete a produção de inhame, especialmente em Bonito.
  • Perdas na safra são estimadas entre 10% e 20% devido às altas temperaturas.
  • A região cultiva principalmente as variedades São Tomé e Cará da Costa, com cerca de 60 mil pés de inhame.
  • Agricultores dependem de irrigação, mas as chuvas são essenciais para o peso ideal do tubérculo.

 

A escassez de chuvas no agreste pernambucano está prejudicando a produção de inhame, especialmente em Bonito, conhecida por sua extensa produção do tubérculo. Agricultores locais já preveem uma safra reduzida, com perdas estimadas entre 10% e 20% devido às altas temperaturas e ao clima seco.

Wuambuerg Manoel, agricultor com mais de duas décadas de experiência, relata que a safra anterior foi superior à deste ano devido às condições climáticas desfavoráveis. “De 2024 para 2025 a temperatura foi bastante alta. O que tem diminuído um pouco a nossa expectativa deste ano”, afirma.

Na região, propriedades cultivam principalmente as variedades São Tomé e Cará da Costa, com cerca de 60 mil pés de inhame. O produto é distribuído para estados como Paraíba, Alagoas, Bahia e Rio de Janeiro. A falta de chuvas contrasta com a expectativa média de precipitação de 150 milímetros.

Os agricultores dependem de sistemas de irrigação para manter as plantações, mas o clima ideal requer um equilíbrio entre tempo seco e chuvas na época de colheita para atingir o peso ideal do tubérculo.


Qual é o impacto da seca na produção de inhame em Bonito, Pernambuco?

A escassez de chuvas no agreste pernambucano está prejudicando a produção de inhame em Bonito, resultando em perdas estimadas entre 10% e 20%.

O que os agricultores locais estão prevendo para a safra deste ano?

Os agricultores locais já preveem uma safra reduzida devido às altas temperaturas e ao clima seco.


Como a experiência de agricultores influencia a percepção sobre a safra?

O agricultor Wuambuerg Manoel, com mais de 20 anos de experiência, afirmou que a safra anterior foi superior à deste ano devido às condições climáticas desfavoráveis.

Como os agricultores lidam com a falta de chuvas na agricultura do inhame?

Os agricultores dependem de sistemas de irrigação, mas o clima ideal requer um equilíbrio entre tempo seco e chuvas na época de colheita para atingir o peso ideal do tubérculo.

Veja também


Altas temperaturas e o clima seco podem levar a uma perda de 10% a 20% na safra do alimento

Record News Rural playlist

1/14

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.