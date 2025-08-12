Seca ameaça produção de inhame no agreste pernambucano Região de Bonito (PE) enfrenta perdas na safra devido à falta de chuvas Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 16h00 (Atualizado em 12/08/2025 - 16h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A seca no agreste pernambucano compromete a produção de inhame, especialmente em Bonito.

Perdas na safra são estimadas entre 10% e 20% devido às altas temperaturas.

A região cultiva principalmente as variedades São Tomé e Cará da Costa, com cerca de 60 mil pés de inhame.

Agricultores dependem de irrigação, mas as chuvas são essenciais para o peso ideal do tubérculo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A escassez de chuvas no agreste pernambucano está prejudicando a produção de inhame, especialmente em Bonito, conhecida por sua extensa produção do tubérculo. Agricultores locais já preveem uma safra reduzida, com perdas estimadas entre 10% e 20% devido às altas temperaturas e ao clima seco.

Wuambuerg Manoel, agricultor com mais de duas décadas de experiência, relata que a safra anterior foi superior à deste ano devido às condições climáticas desfavoráveis. “De 2024 para 2025 a temperatura foi bastante alta. O que tem diminuído um pouco a nossa expectativa deste ano”, afirma.

Na região, propriedades cultivam principalmente as variedades São Tomé e Cará da Costa, com cerca de 60 mil pés de inhame. O produto é distribuído para estados como Paraíba, Alagoas, Bahia e Rio de Janeiro. A falta de chuvas contrasta com a expectativa média de precipitação de 150 milímetros.

Os agricultores dependem de sistemas de irrigação para manter as plantações, mas o clima ideal requer um equilíbrio entre tempo seco e chuvas na época de colheita para atingir o peso ideal do tubérculo.

‌



Qual é o impacto da seca na produção de inhame em Bonito, Pernambuco?

A escassez de chuvas no agreste pernambucano está prejudicando a produção de inhame em Bonito, resultando em perdas estimadas entre 10% e 20%.

O que os agricultores locais estão prevendo para a safra deste ano?

Os agricultores locais já preveem uma safra reduzida devido às altas temperaturas e ao clima seco.

‌



Como a experiência de agricultores influencia a percepção sobre a safra?

O agricultor Wuambuerg Manoel, com mais de 20 anos de experiência, afirmou que a safra anterior foi superior à deste ano devido às condições climáticas desfavoráveis.

Como os agricultores lidam com a falta de chuvas na agricultura do inhame?

Os agricultores dependem de sistemas de irrigação, mas o clima ideal requer um equilíbrio entre tempo seco e chuvas na época de colheita para atingir o peso ideal do tubérculo.

Veja também

‌



Altas temperaturas e o clima seco podem levar a uma perda de 10% a 20% na safra do alimento

Record News Rural playlist 1 / 14 Modo teatro Reproduzindo Escassez de chuvas prejudica a produção de inhame no agreste pernambucano Oferta de feijão cresce, mas preços recuam devido à seletividade dos compradores ‘Expectativa é que haja uma queda no PIB brasileiro’, diz professor sobre tarifaço dos EUA Preços do milho seguem em queda com exportações em baixa, segundo o Cepea Cana-de-açúcar e gergelim do Brasil ganham espaço nos mercados da Guatemala e África do Sul Exportações de soja do Brasil atingem recorde para o mês de julho Amor no rodeio: locutor Marco Brasil Filho e Rafa Borges compartilham paixão pelo mundo agro Plano de contingência ao tarifaço deve incluir empréstimo subsidiado pelo governo Laranja reage às novas tarifas americanas e registra valorização de 4,61% em agosto Exportações brasileiras de carne suína têm alta de quase 13% no primeiro semestre de 2025 Café brasileiro não pode ser substituído; entenda análise do diretor da Abics Livro sobre agricultura de precisão organizado pela Embrapa conquista prêmio Jabuti Acadêmico Ausência de negociação do tarifaço americano 'impactou de forma negativa' a piscicultura brasileira Lei que restringe pesca predatória auxilia na recuperação de espécies ameaçadas em Goiás

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!