Tarifas dos EUA abalam setor florestal no Paraná Empresas buscam soluções diplomáticas para evitar prejuízos e demissões Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 13h26 (Atualizado em 31/07/2025 - 13h28 )

RESUMO DA NOTÍCIA Setor florestal do Paraná enfrenta dificuldades devido a novas tarifas dos EUA.

Empresas buscam soluções diplomáticas para evitar fechamentos e demissões.

Importância do apoio para preservar empregos e o desenvolvimento nas áreas rurais.

‘O setor pede uma movimentação diplomática’, afirma executivo florestal sobre tarifaço dos EUA

O setor florestal do Paraná enfrenta desafios significativos devido às novas tarifas impostas pelos Estados Unidos, que ameaçam fechar empresas e resultar em demissões. Ailson Loper, diretor-executivo da APRE Florestas (Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal), enfatizou a dependência do mercado externo e a necessidade urgente de soluções diplomáticas.

Com um aumento de 50% nas tarifas sobre produtos de madeira processada, como portas e molduras, a competitividade das empresas locais está em risco. O Paraná é um dos principais exportadores para o mercado norte-americano e agora lida com impactos diretos nas exportações.

Loper destacou a importância de uma abordagem diplomática para mitigar esses efeitos. Embora existam esforços liderados por entidades como a FIEP (Federação das Indústrias do Estado do Paraná) e a Secretaria da Fazenda, a resposta nacional ainda é insuficiente. O setor busca apoio para garantir a continuidade das operações e preservar empregos, especialmente nas áreas rurais onde as empresas desempenham um papel crucial no desenvolvimento comunitário.

Assista ao vídeo - ‘O setor pede uma movimentação diplomática’, afirma executivo florestal sobre tarifaço dos EUA

