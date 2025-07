Tecnologia auxilia produtores no combate a incêndios em Mato Grosso do Sul Sistemas Siriema e Cifal ajudam no controle remoto de riscos de fogo Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/07/2025 - 23h32 (Atualizado em 26/07/2025 - 23h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA O Imasu utiliza tecnologias para ajudar produtores no combate a incêndios em Mato Grosso do Sul.

As plataformas Siriema e Cifal oferecem licenciamento ambiental e monitoramento de riscos de fogo de forma remota.

Queimas prescritas exigem licenciamento e condições climáticas específicas, com apoio do Corpo de Bombeiros.

Abertura de aceiros de até 50 metros é permitida sem licenciamento até 2025 devido a decreto de emergência ambiental.

Tecnologia é aliada no combate a incêndios durante a seca no Mato Grosso do Sul

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasu) implementa ferramentas tecnológicas para apoiar produtores rurais no controle de incêndios florestais durante a seca. As plataformas Siriema e Cifal permitem o licenciamento ambiental e o monitoramento de riscos de fogo remotamente.

O Siriema facilita o licenciamento ambiental digitalmente, enquanto o Cifal fornece mapas detalhados sobre vegetação e biomassa seca para auxiliar no manejo do fogo. A prática de queimas prescritas é licenciada pelo Imasu, exigindo um atestado do Corpo de Bombeiros e condições climáticas específicas.

Devido ao decreto de emergência ambiental, aceiros de até 50 metros podem ser abertos sem licenciamento até 2025. Nas propriedades privadas, os produtores são responsáveis pelas queimadas; já nas áreas públicas, o Imasu colabora com o Corpo de Bombeiros para gerenciar as queimas em unidades de conservação.

Assista ao vídeo - Tecnologia é aliada no combate a incêndios durante a seca no Mato Grosso do Sul

Veja também Entenda o melhoramento genético da cana-de-açúcar, que pode levar até 15 anos para ser feito

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!