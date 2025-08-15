Verduras roxas conquistam consumidores em Goiás
Horticultor inova com alface, repolho e couve-flor coloridos para atrair clientes
Em Goiás, um produtor rural adotou uma abordagem inovadora ao cultivar verduras roxas em sua horta. Delcimar Alves de Aquino, com quatro décadas de experiência na horticultura, introduziu alface, repolho e couve-flor roxos para atrair consumidores interessados em pratos visualmente atraentes.
Essas hortaliças não apenas embelezam as refeições, mas também oferecem benefícios à saúde. A nutricionista Débora Sena destaca que antioxidantes naturais presentes nas verduras ajudam a proteger o DNA e combater doenças como câncer e envelhecimento. Wellington Marinho, responsável técnico pela produção, explica que a coloração roxa resulta de aprimoramentos genéticos. Ele sugere adicionar limão ou vinagre durante o cozimento para manter a cor intensa das verduras.
