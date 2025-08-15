Verduras roxas conquistam consumidores em Goiás Horticultor inova com alface, repolho e couve-flor coloridos para atrair clientes Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/08/2025 - 14h18 (Atualizado em 15/08/2025 - 14h18 ) twitter

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em Goiás, um produtor rural adotou uma abordagem inovadora ao cultivar verduras roxas em sua horta. Delcimar Alves de Aquino, com quatro décadas de experiência na horticultura, introduziu alface, repolho e couve-flor roxos para atrair consumidores interessados em pratos visualmente atraentes.

Essas hortaliças não apenas embelezam as refeições, mas também oferecem benefícios à saúde. A nutricionista Débora Sena destaca que antioxidantes naturais presentes nas verduras ajudam a proteger o DNA e combater doenças como câncer e envelhecimento. Wellington Marinho, responsável técnico pela produção, explica que a coloração roxa resulta de aprimoramentos genéticos. Ele sugere adicionar limão ou vinagre durante o cozimento para manter a cor intensa das verduras.

Parcial do indicador Cepea/Esalq avançou 5,3% até o dia 12, com a carcaça casada de gado subindo 6,4% no atacado da Grande São Paulo

