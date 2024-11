Assoreamento no Canal das Flechas afeta famílias de 50 pescadores no Rio de Janeiro

Pescadores da Barra do Furado, no Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro , enfrentam problemas para navegar e acessar o mar devido ao assoreamento na saída do Canal das Flechas. O fenômeno tem dificultado a atividade pesqueira local, afetando diretamente 50 famílias que dependem do ofício para o sustento diário, de acordo com a presidente da Colônia de Pescadores, Rose Ferreira. Especialistas apontam que uma solução duradoura seria a realização de um projeto de desassoreamento no canal, para manter o fluxo de água aberto e garantir a segurança das embarcações.