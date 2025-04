Preço do algodão sobe e atinge maior valor desde abril de 2023

Na média de março, o indicador Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) , com pagamento a oito dias, registrou alta no preço do algodão em pluma, ultrapassando o valor de R$ 4,20 por libra-peso — o maior registrado desde abril de 2023 e um aumento de 1,71% em relação a fevereiro de 2025.





Pesquisadores da instituição atribuem o resultado à posição firme dos vendedores na entressafra. Segundo eles, produtores estão se capitalizando com a entrega de contratos a termo e a comercialização da soja da nova safra.