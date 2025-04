Agronegócio paulista registra queda de 25% em superávit do 1º trimestre

O agronegócio paulista registrou superávit de 3 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2025, mantendo a liderança nacional nas exportações com 18,1% de participação. Apesar do bom desempenho, o valor representa uma queda de 25% em relação ao mesmo período de 2024, impactado principalmente pela redução da exportação de açúcar, devido à entressafra no Brasil e ao aumento da oferta internacional vinda da Índia, Tailândia e União Europeia.





Segundo análise do Instituto de Economia Agrícola (IEA), no acumulado de janeiro e fevereiro, as exportações somaram 4,03 bilhões de dólares e as importações 1,02 bilhão, resultando em um superávit de 3,01 bilhões. Produtos como café, sucos e carnes registraram crescimento e, com o complexo sucroalcooleiro e os produtos florestais, responderam por 75% das exportações do agronegócio paulista no período.