Café e arroz registram queda em março após meses de alta nos preços

Os preços do café e do arroz apresentaram recuos em março, após meses seguidos de aumentos consecutivos e valores recordes. Segundo dados do Centro de Pesquisas em Economia Aplicada (CPEA), o café arábica – tipo 6 registrou uma queda de 3,16%, fechando o mês a R$ 2.547,71 por saca, o que representa uma redução de cerca de R$ 80 em relação a fevereiro. O café robusta – tipo 6, peneira 13, também registrou uma diminuição de aproximadamente 2,3%, com a saca de 60 quilos cotada a R$ 47,07.



Esse enfraquecimento nos preços foi influenciado pela retomada das chuvas nas regiões produtoras e pelo clima mais ameno, que interromperam o ciclo de alta do grão.



Para o arroz , o indicador Cepea/IRGA-RS acumulou uma expressiva baixa de 14%, encerrando março com o preço de R$ 77,30 a saca, os menores valores registrados desde outubro de 2022.