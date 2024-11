Brasil deve ter maior colheita de soja da história na safra 2024/2025

Mesmo com catástrofes climáticas prejudicando a produção de soja em todo o solo brasileiro, o Brasil deve se manter como o maior produtor da oleaginosa na safra de 2024/2025. A expectativa é que o país apresente um aumento de 12% em relação ao ano passado, com total de 166 milhões de toneladas — valor histórico para o mercado brasileiro. Segundo o departamento de agricultura dos Estados Unidos, a produção do grão pode atingir níveis recordes para o mercado internacional com 429 milhões de toneladas produzidas até o final da colheita, o que representa um aumento de 8,7% em relação ao ano passado. Em 2023, o Brasil foi responsável por quase 40% da produção do grão, seguido dos Estados Unidos, com 29% e Argentina, com 11,9%.