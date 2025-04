Produção de uva tem alta de 38,5% no Rio Grande do Sul e alcança safra histórica

Os produtores de uva do Rio Grande do Sul comemoram o fim da vindima — nome dado para o período da colheita — com uma alta de 38,5% sobre a produção produção de 2024. Em 2025, foram colhidas 750 mil toneladas, marcando uma safra histórica. O estado, que sofreu com as inundações no ano passado, é responsável por 90% do cultivo brasileiro da fruta.