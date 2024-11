Grandes volumes de chuva fazem preço da cenoura disparar; entenda

O preço da cenoura disparou em São Gotardo, uma das maiores regiões produtoras do estado de Minas Gerais , com a caixa de 29 kg cotada a R$ 15— um aumento de 167,9% em relação ao mesmo período do ano passado. O crescimento é resultado direto da redução da oferta do produto, causada pelo grande volume de chuva registrado desde o final de outubro. Conforme o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), a constante umidade no solo dificulta o manejo e a colheita das lavouras, afetando a produtividade e qualidade do produto.