Produção da agropecuária deve crescer 7,6% em 2024

Em entrevista à RECORD NEWS, nesta segunda-feira (25), o pesquisador da FGV Agro Felippe Serigati comentou sobre a expectativa do aumento de 7,6% no valor de produção para a agropecuária em 2024.



Segundo Serigati, o crescimento está atrelado a alguns fatores, entre eles, a safra recorde de grão , que beneficia a venda no mercado internacional. Além disso, o pesquisador aponta o aumento à alta na taxa de câmbio do dólar, passando de R$ 4,91, no início do ano, para R$ 5,80, já que parte dessas commodities são precificadas na moeda estrangeira.