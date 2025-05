Drones agrícolas auxiliam na identificação de incêndios em grandes propriedades rurais

Durante a Agrishow 2025 , maior feira de tecnologia agrícola do país que acontece até esta sexta-feira (2) em Ribeirão Preto (SP), novos modelos de drones destinados ao agronegócio foram exibidos com tecnologia de ponta.



O que antes era visto apenas como uma novidade para o mercado, neste ano é requisitado pela maioria dos empreendedores do setor. O equipamento, que é guiado por controle remoto e pode chegar a custar R$ 2 milhões, auxilia nas funções de pulverização, monitoramento e detecção de incêndios em grandes propriedades rurais.