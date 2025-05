Expozebu completa 90 anos e celebra melhoramento genético de gado zebu

A cidade de Uberaba, localizada no Triângulo Mineiro, recebeu a 90ª edição da Expozebu , maior feira de gado zebu do mundo. O evento celebra o melhoramento genético do animal, visando um aumento na produção de leite, ganho de peso e resistência a doenças. A Expozebu é conhecida como a “copa do mundo da pecuária”, com visitantes de 40 países, que vêm aprender como o Brasil se tornou referência na criação do gado.



Gabriel Garcia Cid, presidente da ABCZ (Associação Brasileira dos Criadores de Zebu), ressalta o trabalho da associação na evolução da raça no Brasil em relação à amostragem do gado vivo realizada pela última vez há 63 anos. “O trabalho da ABCZ, dos seus técnicos, mas em especial os nossos criadores, que pegaram a mesma genética produzida lá [na Índia], entregando mais carne, mais leite, podendo ter a produtividade que tem”, diz Garcia.