Rio tem média de 200 incêndios por dia e carbono liberado na atmosfera beira recorde

Segundo dados da União Europeia, a liberação de carbono na atmosfera no Brasil está perto de atingir a recorde desde 2007 — com 180 megatoneladas neste ano. Somente no estado do Rio de Janeiro, foram 200 incêndios por dia. A emissão de carbono prejudica a qualidade do ar e, com isso, a saúde dos brasileiros, podendo levar a problemas a curto e longo prazo, como câncer de pulmão. De acordo com um estudo da revista 'O Lancet', as doenças relacionadas à liberação de carbono na atmosfera são responsáveis por de 3 a 4 milhões de mortes por ano no mundo.