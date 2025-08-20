Volume de açúcar cristal cresce 57% em São Paulo
Preços do açúcar cristal mantêm-se estáveis apesar do aumento no volume
Na última semana, o volume de açúcar cristal negociado no estado de São Paulo aumentou em torno de 57%, enquanto os preços se mantiveram estáveis. A média do indicador Cepea/Esalq foi de R$ 119,98 por saca de 50 quilos. Pesquisadores do Cepea destacam que a baixa produtividade da cana-de-açúcar na temporada 2025-2026 tem levado as usinas a manterem preços firmes para pronta entrega.
De acordo com a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Única), no acumulado da safra paulista entre abril e julho de 2025, houve uma diminuição de 3,79% nos açúcares totais recuperáveis e uma redução de 11,41% na produção total, que alcançou 12,322 milhões de toneladas.
