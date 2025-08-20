Volume de açúcar cristal cresce 57% em São Paulo Preços do açúcar cristal mantêm-se estáveis apesar do aumento no volume Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 14h57 (Atualizado em 20/08/2025 - 14h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na última semana, o volume de açúcar cristal negociado no estado de São Paulo aumentou em torno de 57%, enquanto os preços se mantiveram estáveis. A média do indicador Cepea/Esalq foi de R$ 119,98 por saca de 50 quilos. Pesquisadores do Cepea destacam que a baixa produtividade da cana-de-açúcar na temporada 2025-2026 tem levado as usinas a manterem preços firmes para pronta entrega.

De acordo com a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Única), no acumulado da safra paulista entre abril e julho de 2025, houve uma diminuição de 3,79% nos açúcares totais recuperáveis e uma redução de 11,41% na produção total, que alcançou 12,322 milhões de toneladas.

Veja também

‌



Campeã mirim na prova dos três tambores, Maria Júlia do Prado Machado sonha em competir na arena mais famosa do país

Record News Rural playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo ‘Foguetinha’: menina de 10 anos se destaca nos rodeios e é promessa para competição de Barretos Evento que destaca inovação no campo reúne agricultores familiares no agreste pernambucano Taxação sobre o mel brasileiro pode gerar um prejuízo estimado em R$ 290 milhões até o fim do ano Volume negociado de açúcar cristal registra alta de quase 60% em agosto Trigo tem redução de 16,7% na área plantada, mas compensa com previsão de aumento de 19% na produção Veto que incluiria norte e noroeste do Rio no mapa do semiárido brasileiro frusta produtores rurais Estoque elevado de soja da safra 24/25 impede valorização do grão no mercado interno Fazenda no interior de Goiás aposta no trabalho compartilhado para a produção de queijo artesanal Alta oferta nas principais regiões produtoras derruba preço do feijão-carioca Brasil precisa negociar até a 'exaustão' e abrir novos mercados para lidar com tarifaço; entenda Demanda aquecida e oferta restrita impulsionam preços dos ovos e da carne de frango Incertezas do tarifaço comprometem ritmo de fechamentos de contratos da laranja Preços da carne bovina e suína seguem em alta em agosto devido à demanda ativa dos compradores Couve-flor roxa? Conheça as verduras coloridas e saudáveis que conquistaram consumidores em Goiás Produção de café no Brasil deve sofrer reajustes negativos devido ao rendimento abaixo do esperado Preços do arroz em casca oscilam no início de agosto devido à variação na demanda Receita com exportação de café bate recorde de US$ 1 bilhão apesar do recuo do volume embarcado Preço da tilápia cai em julho devido à demanda enfraquecida e estoques elevados nas indústrias Preços do açúcar e etanol seguem estáveis no mercado spot paulista, segundo Cepea Carne bovina brasileira bate recorde de exportações em julho, mesmo com tarifaço; entenda o motivo

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!