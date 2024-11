Companheiras! Cachorra monta em égua para um passeio divertido; assista ao vídeo

No Soltando os Bichos deste domingo (24), a cadela Bela foi vista dando um passeio em cima da sua amiga, a égua Moura. A cena de companheirismo que não é vista todos os dias é um exemplo que a amizade entre diferentes animais é possível. Outro vídeo que bombou no programa foi o da ave Bigo, que se assustou com o próprio reflexo e deu um show de fofura com sua confusão. Se você também tem um registro único do seu bichinho, mande um vídeo, na horizontal, de pelo menos 1 minuto no WhatsApp da equipe do programa (11) 3300-5555.