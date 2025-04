Fiel até no voo: ave mostra paixão por futebol ao cantar hino do Corinthians; veja vídeo

No Brasil, amor por futebol ultrapassa qualquer barreira — inclusive a das espécies. Zezinha, uma simpática calopsita , divertiu torcedores após ser flagrado cantando o hino do Corinthians com uma empolgação digna de final de campeonato. Incentivado pelo tutor, o novo “gavião” da Fiel mostrou que, com um bom gogó, também pode representar a paixão pelo clube.



