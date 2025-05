Gato Luke ignora o tutor e dorme de barriga para cima

Enquanto o mundo gira, o gato Luke só quer saber de dormir — e bem confortável. O felino foi flagrado pelo tutor, Pedro, completamente entregue ao descanso: de barriga para cima e sem dar qualquer sinal de que pretendia acordar. Nem barulho, nem movimento… nada tira o Luke do sono profundo!



