Dueto especial! Cachorro surpreende ao 'cantar' enquanto criança toca flauta; assista

A conexão entre um cachorro e uma criança impressionou o público do Soltando os Bichos do último domingo (7). Enquanto Matheus tocava flauta, Mingau soltava a voz para ' cantar' em sintonia com o instrumento musical. O animal até aguardou a pequena introdução do garoto para entrar no tom.



