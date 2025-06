Periquitos usam pote de comida como banheira para se refrescar em dia quente

Quatro periquitos tiveram que se revezar em uma banheira improvisada para se refrescar em meio ao calor. Isso porque o pote disponibilizado pelo tutor não comportava todos eles. Enquanto duas aves curtiam o banho, as outras duas aguardavam do lado de fora — uma delas ainda tenta entrar para a diversão, mas é advertida com uma bicada.



