George Santos, ex-deputado dos EUA filho de brasileiros, é preso

Condenado a sete anos de prisão em abril deste ano, o ex-deputado norte-americano George Santos, filho de brasileiros, se entregou nesta sexta (25), no último dia do prazo estipulado, às autoridades dos Estados Unidos . Ele foi detido e levado para uma prisão federal.



Por meio dos crimes de fraude e falsidade ideológica, George mentiu sobre sua própria história, enganando doadores durante sua campanha política em 2022, quando foi eleito; além disso, admitiu ter roubado identidades de pelo menos dez pessoas para financiar a eleição no Congresso.



Ele chegou a cumprir cerca de um ano de mandato, mas logo foi expulso e, na época, para que não sofresse danos maiores, acabou tendo que fechar um acordo onde foi necessário pagar cerca de US$ 580 mil em multas, além da sua reclusão.