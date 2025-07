Teto desaba, mata sete crianças e deixa 26 feridos em uma escola primária da Índia

Sete crianças morreram no desabamento do teto de uma escola primária na Índia durante o horário de aula, nesta sexta-feira (25). No total, 26 jovens das duas salas atingidas ficaram feridos. Algumas vítimas permaneceram presas nos escombros por horas até a chegada dos bombeiros. As autoridades ainda não confirmaram se todas as vítimas receberam resgate.