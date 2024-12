Ferroviária bate o Flamengo e avança às semifinais da Copinha Feminina; veja gols

A Ferroviária venceu o Flamengo em confronto válido para as quartas de final da Copinha Feminina , neste domingo (8). As Guerreiras Grenás abriram o placar aos 20 minutos de partida com Ana Luiza. No final do primeiro tempo, as Meninas da Gávea empataram com a zagueira Carol Martins, em jogada de escanteio. A Ferroviária voltou a ficar à frente do placar no segundo tempo, após uma jogada de contra-ataque da atacante Dos Santos. A equipe de Araraquara avançou às semifinais da competição, vencendo um Flamengo invicto.