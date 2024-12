Assista à íntegra da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras na Copinha Feminina

O Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 0 no jogo de quinta-feira (5), no estádio Conde Rodolfo Crespi, na rua Javari, e garantiu a classificação para as quartas de final da Copinha Feminina . Com a derrota, o Palmeiras está eliminado da competição. A partida contou com os gols de Mariana Fernandes, aos 34 minutos de jogo, e de Ana Papel, já no final do duelo. Os jogos das quartas de final da Copinha Feminina começam ainda esta semana, com o confronto entre Flamengo e Ferroviária no domingo (8).