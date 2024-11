Flagrante: câmera de segurança registra tentativa de sequestro de menina de 13 anos nos EUA

Imagens de uma câmera de segurança flagraram a tentativa de sequestro de uma menina de 13 anos, em Lauderhill, município no estado da Flórida, nos Estados Unidos , no dia 7 de outubro. A estudante estava saindo do ônibus escolar e caminhando de volta para casa quando foi surpreendida pelo criminoso. Ela resistiu com chutes e socos enquanto o homem tentava a derrubar no chão. A vítima conseguiu fugir e afastar o suspeito, que ainda não foi identificado pela polícia local. As autoridades oferecem quase R$ 29 mil de recompensa para quem tiver alguma informação extra sobre o ocorrido.