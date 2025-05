Dupla perseguição policial termina com irmãos presos nos Estados Unidos; veja vídeo

Dois irmãos acabaram presos após tentarem fugir de uma abordagem policial na última quarta-feira (7) em Washington, nos Estados Unidos . O mais velho, de 21 anos, se recusou a descer do carro após ser abordado por uma infração de trânsito e iniciou uma fuga em alta velocidade.



Na sequência, o mais novo, de 18, tentou bloquear os policiais com outro carro, criando uma dupla perseguição, que acabou após o fugitivo invadir a contramão e parar em uma vala do acostamento. Os dois jovens foram detidos e enfrentam diversas acusações, entre elas, direção perigosa , fuga e obstrução.