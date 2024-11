Geórgia é 'palco de projeção de poder' da Rússia há anos; veja outros focos do interesse de Putin

Em entrevista ao Conexão Record News nesta quarta-feira (30), o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard, Vitelio Brustolin, destacou que a Geórgia tem sido “palco de projeção de poder da Rússia há muito tempo”. Desde 2008, o país convive com um agravamento do conflito após invasões russas aos territórios da Abecásia e Ossétia do Sul.



Brustolin comentou também sobre outras áreas sob influência da Rússia, como a Moldávia, na Europa, onde tropas russas estão presentes na região da Transnístria desde a década de 1990, além de reafirmar o conflito que acontece na Ucrânia. Os países bálticos, como Estônia, Letônia e Lituânia, também estariam "na mira da Rússia" . Brustolin ainda destacou que, em Belarus , o governo russo já instalou armas nucleares e divulgou planos para uma anexação do país até 2030.